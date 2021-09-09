Мэрия опубликовала график подачи тепла в дома Екатеринбурга

Тепло будет поступать в дома жителей уральской столицы в два этапа. Фото: Галина Соловьёва.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о старте отопительного сезона в городе. Тепло будет поступать в дома жителей уральской столицы в два этапа: с 14 по 22 сентября и с 23 по 30 сентября.

Мэр сообщил об этом на своей странице в Instagram.

"Подписал постановление о начале отопительного сезона. В этом году тепло в дома начнёт приходить с 14 сентября. Стартуем по традиции с детских садов, школ, больниц. Потом жилфонд и нежилые объекты. К концу месяца батареи будут горячими во всех домах Екатеринбурга", - пишет Алексей Орлов.

Первый этап подачи отопления в уральской столице пройдёт с 14 по 22 сентября. В него попадают:

Верх-Исетский район : улицы Попова, Московская, Шейнкмана, Антона Валека, 8 Марта, Хомякова, Верх-Исетский бульвар, Набережной Рабочей Молодёжи, Февральской революции, проспект Ленина, Крылова, Юмашева, Папанина, Татищева, Бебеля, Готвальда, Опалихинская, Ключевская, Токарей, Черепанова, Колмогорова, Крауля, Викулова, Заводская, Репина, Шаумяна, Ясная, Чкалова, Гурзуфская, Посадская, Белореченская, Черкасская, Зоологическая, Серафимы Дерябиной, Широкая речка, Соболева;

: улицы Попова, Московская, Шейнкмана, Антона Валека, 8 Марта, Хомякова, Верх-Исетский бульвар, Набережной Рабочей Молодёжи, Февральской революции, проспект Ленина, Крылова, Юмашева, Папанина, Татищева, Бебеля, Готвальда, Опалихинская, Ключевская, Токарей, Черепанова, Колмогорова, Крауля, Викулова, Заводская, Репина, Шаумяна, Ясная, Чкалова, Гурзуфская, Посадская, Белореченская, Черкасская, Зоологическая, Серафимы Дерябиной, Широкая речка, Соболева; Железнодорожный район: Братьев Быковых, Азина, Маршала Жукова, Свердлова, Вайнера, Мамина-Сибиряка, Луначарского, Шевченко, Седова, Таватуйская, Софьи Перовской, Бебеля, Техническая, Пехотинцев, Кунарская, Билимбаевская;

Братьев Быковых, Азина, Маршала Жукова, Свердлова, Вайнера, Мамина-Сибиряка, Луначарского, Шевченко, Седова, Таватуйская, Софьи Перовской, Бебеля, Техническая, Пехотинцев, Кунарская, Билимбаевская; Орджоникидзевский район: Шефская, Космонавтов, Фрезеровщиков, Красных командиров, Войкова, Лобкова, Стачек, Таганская, Кобозева, Парниковая, Старых Большевиков, Народного фронта, Ильича, Ломоносова, Космонавтов, Бакинских комиссаров, Восстания, Индустрии, Избирателей, Победы, Ярославская;

Шефская, Космонавтов, Фрезеровщиков, Красных командиров, Войкова, Лобкова, Стачек, Таганская, Кобозева, Парниковая, Старых Большевиков, Народного фронта, Ильича, Ломоносова, Космонавтов, Бакинских комиссаров, Восстания, Индустрии, Избирателей, Победы, Ярославская; Октябрьский район: Анны Бычковой, Есенина, Хрустальная, Сибирский тракт, Карла Либкнехта, Белинского, Красноармейская, Декабристов, Тверитина, Луначарского, Энгельса, Бажова, Куйбышева, Восточная, Тверитина, Щорса, Ткачей, Машинная, Переходный, Саввы Белых.

Анны Бычковой, Есенина, Хрустальная, Сибирский тракт, Карла Либкнехта, Белинского, Красноармейская, Декабристов, Тверитина, Луначарского, Энгельса, Бажова, Куйбышева, Восточная, Тверитина, Щорса, Ткачей, Машинная, Переходный, Саввы Белых. Кировский район: Шевченко, Бажова, Ленина, Луначарского, Горького, Первомайская, Карла Либкнехта, Мичурина, Тургенева, Толмачёва, Сыромолотова, Новгородцевой, 40 лет Комсомола, Сиреневый бульвар.

Шевченко, Бажова, Ленина, Луначарского, Горького, Первомайская, Карла Либкнехта, Мичурина, Тургенева, Толмачёва, Сыромолотова, Новгородцевой, 40 лет Комсомола, Сиреневый бульвар. Ленинский район: Попова, Московская, Шейнкмана, Ленина, Хохрякова, Вайнера, Толмачёва, Пушкина, Горького, 8 марта, Театральный, Банковский, Воеводина, Добролюбова, Амундсена, Бардина, Решетникова, Волгоградская, Онуфриева, Сурикова, Серова, Фурманова, Степана Разина, Чапаева, Щорса, Машинная, Чайковского, Цвиллинга.

Попова, Московская, Шейнкмана, Ленина, Хохрякова, Вайнера, Толмачёва, Пушкина, Горького, 8 марта, Театральный, Банковский, Воеводина, Добролюбова, Амундсена, Бардина, Решетникова, Волгоградская, Онуфриева, Сурикова, Серова, Фурманова, Степана Разина, Чапаева, Щорса, Машинная, Чайковского, Цвиллинга. Чкаловский район: Шварца, Крестинского, Родонитовая, Чайковского, Машинная.

Шварца, Крестинского, Родонитовая, Чайковского, Машинная. А также города Верхняя Пышма и Берёзовский.

В рамках второго этапа - с 23 по 30 сентября - будут подключены:

Орджоникидзевский район: Бакинских комиссаров, 40 лет Октября, 22 партсъезда, Донбасская, Ильича, Культуры, Калинина, Индустрии, Кировградская, Ломоносова, Машиностроителей, Стахановская, Суворовский, Лукиных, Черниговский, Уральских Рабочих, Коммунистическая, Новаторов, Фронтовых бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Даниловская, Ползунова, Замятина;

Бакинских комиссаров, 40 лет Октября, 22 партсъезда, Донбасская, Ильича, Культуры, Калинина, Индустрии, Кировградская, Ломоносова, Машиностроителей, Стахановская, Суворовский, Лукиных, Черниговский, Уральских Рабочих, Коммунистическая, Новаторов, Фронтовых бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Даниловская, Ползунова, Замятина; Ленинский район: Онуфриева, Громова, Чкалова, Серафимы Дерябиной, Бардина;

Онуфриева, Громова, Чкалова, Серафимы Дерябиной, Бардина; Железнодорожный район: Лётчиков, Пилотная, Артинская, Завокзальная, Ереванская, Машинистов, Гражданская;

Лётчиков, Пилотная, Артинская, Завокзальная, Ереванская, Машинистов, Гражданская; Кировский район: Учителей, Сулимова, Данилы Зверева, Пионеров, Советская, Омская, пер. Парковый, Уральская, Июльская.

В других свердловских муниципалитетах также готовятся начать новый отопительный сезон. Первоуральск стал одним из первых городов, в которых уже начали подавать тепло в соцобъекты. В Нижнем Тагиле планируют стартовать также с середины сентября, соответствующий документ готовится. В Качканаре тепло пустят в дома 13 сентября. В Среднеуральске отапливать дома начнут с 10 сентября.

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