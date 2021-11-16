В Екатеринбурге определили третий участок для реализации проектов КРТ

Под КРТ попадают дома, которые были построены во время Великой Отечественной войны и после неё. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге выбрали третий участок для возможной реализации проектов комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь третьего объекта составляет более 38 тысяч квадратных метров.

Новым участком стал квартал в районе улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской. Здесь находится 20 домов, пять из которых признаны аварийным, ещё один - нежилым. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

"Определение участков – первый этап для возможной реализации проекта КРТ. Следующим шагом будет проведение общих собраний собственников жилья в расположенных на них многоквартирных домах. Если две трети жильцов поддержат проект КРТ, то муниципалитет проведёт торги на право заключения инвестиционного договора", - говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что если против участия дома в проекте КРТ проголосуют больше трети жильцов, то здание исключат.

Напомним, 4 марта правительство Свердловской области одобрило законопроект о комплексном развитии территорий (КТР), который был разработан по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Также ранее Михаил Волков отмечал, что первоочередная задача властей при реализации КРТ – обновление ветхого жилья, которое массового строилось для заводских рабочих, переселённых на Урал, в военное и послевоенное время.

9 ноября стало известно о первых двух участках, которые выбрали для возможной реализации проекта КРТ. Как сообщала тогда мэрия Екатеринбурга, жильцы неоднократно обращались в органы местного самоуправления с просьбой рассмотреть вопрос о сносе или реконструкции домов.

"Областная газета" съездила к жителями этих домов и выяснила, что они не просили их расселять.