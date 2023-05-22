Работа свердловских волонтеров нацпроекта "Жилье и городская среда" признана самой эффективной в стране

Работа свердловских волонтеров, задействованных для проведения рейтингового голосования в рамках инициированного Президентом Владимиром Путиным нацпроекта "Жилье и городская среда", названа Минстроем РФ самой эффективной в стране. Промежуточные итоги Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ были подведены на совещании с регионами.
С 15 апреля почти 70% из всех проголосовавших за объекты благоустройства на 2024 год воспользовались помощью волонтеров. Из 689 тысяч жителей добровольцы помогли проголосовать 470 тысячам. Данный показатель стал самым высоким в России.
В Свердловской области волонтеры работали не только в парках, скверах, торговых центрах и МФЦ. Добровольцы вышли на промышленные предприятия, образовательные учреждения и организации социальной сферы, сообщает департамент информационной политики региона.
"Для нас и для всего региона важно, чтобы люди не только знали о нацпроекте "Жилье и городская среда" и входящем в него проекте "Формирование комфортной городской среды", но и ежегодно принимали самое активное участие в его реализации. Поэтому помимо традиционных локаций своей работы — на самых проходимых маршрутах городов — волонтеры пошли непосредственно на рабочие места уральцев. Эта практика хорошо зарекомендовала себя в прошлом году и, уверен, будет не менее успешной сегодня. Работа в данном направлении продолжится вплоть до окончания голосования 31 мая", — сказал и.о. директора департамента молодежной политики министерства образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов.
Команда свердловских волонтеров считается самой многочисленной в России, в ее состав входят больше 5,5 тысяч человек. Добровольцы охватили более 100 уральских промышленных предприятий и соцучреждений.
В списке мест, где работали волонтеры:
- Белоярская атомная станция,
- Институт реакторных материалов в Заречном,
- Целлюлозно-бумажный комбинат в Новой Ляле,
- шахты Североуральского бокситового рудника,
- Уральская металлообрабатывающая компания в Туринске,
- Богдановичский завод "Огнеупоры",
- завод прокатных валков,
- предприятие "Молочная благодать",
- ВГОК "Шахта "Южная" в Кушве,
- Среднеуральский медеплавильный завод,
- НЛМК-Урал,
- завод по обработке цветных металлов в Ревде,
- Арамильский завод металлоконструкций,
- Уральский трубный и новотрубный заводы в Первоуральске,
- БАЗ РУСАЛ Урал в Краснотурьинске и другие.
По данным областного минЖКХ, для получения средств на благоустройство в 2024 году минимальный порог в голосовании в 25% от численности жителей старше 14 лет — преодолели в 39 из 55 свердловских муниципалитетов. Показатели от 86% до 97% отмечены в 10 городских округах. В списке отстающих: Верхняя Пышма (73,4%), Артинский городской округ (71%), Алапаевск (60,5%) и Екатеринбург (35%).
До окончания рейтингового голосования за объекты благоустройства-2024 осталось девять дней. Каждый житель старше 14 лет может отдать свой голос за один из объектов. Сделать выбор можно на сайте 66.gorodsreda.ru, портале Госуслуги в разделе "Общественное голосование" или через волонтеров.
Ранее в благоустроенном по нацпроекту парке Богдановича высадили 400 деревьев и кустарников.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».