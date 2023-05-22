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Общество / Благоустройство и ЖКХ
22 мая 2023, 13:06

Работа свердловских волонтеров нацпроекта "Жилье и городская среда" признана самой эффективной в стране

Благоустроенная набережная в Краснотурьинске

Свердловские волонтеры вышли на предприятия в рамках голосования за объекты благоустройства на 2024 год. Фото: Галина Соловьева

Работа свердловских волонтеров, задействованных для проведения рейтингового голосования в рамках инициированного Президентом Владимиром Путиным нацпроекта "Жилье и городская среда", названа Минстроем РФ самой эффективной в стране. Промежуточные итоги Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ были подведены на совещании с регионами. 

С 15 апреля почти 70% из всех проголосовавших за объекты благоустройства на 2024 год воспользовались помощью волонтеров. Из 689 тысяч жителей добровольцы помогли проголосовать 470 тысячам. Данный показатель стал самым высоким в России. 

В Свердловской области волонтеры работали не только в парках, скверах, торговых центрах и МФЦ. Добровольцы вышли на промышленные предприятия, образовательные учреждения и организации социальной сферы, сообщает департамент информационной политики региона. 

"Для нас и для всего региона важно, чтобы люди не только знали о нацпроекте "Жилье и городская среда" и входящем в него проекте "Формирование комфортной городской среды", но и ежегодно принимали самое активное участие в его реализации. Поэтому помимо традиционных локаций своей работы — на самых проходимых маршрутах городов — волонтеры пошли непосредственно на рабочие места уральцев. Эта практика хорошо зарекомендовала себя в прошлом году и, уверен, будет не менее успешной сегодня. Работа в данном направлении продолжится вплоть до окончания голосования 31 мая", — сказал и.о. директора департамента молодежной политики министерства образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов.

Команда свердловских волонтеров считается самой многочисленной в России, в ее состав входят больше 5,5 тысяч человек. Добровольцы охватили более 100 уральских промышленных предприятий и соцучреждений. 

В списке мест, где работали волонтеры:

  • Белоярская атомная станция,
  • Институт реакторных материалов в Заречном, 
  • Целлюлозно-бумажный комбинат в Новой Ляле, 
  • шахты Североуральского бокситового рудника, 
  • Уральская металлообрабатывающая компания в Туринске,
  • Богдановичский завод "Огнеупоры", 
  • завод прокатных валков, 
  • предприятие "Молочная благодать", 
  • ВГОК "Шахта "Южная" в Кушве, 
  • Среднеуральский медеплавильный завод, 
  • НЛМК-Урал, 
  • завод по обработке цветных металлов в Ревде, 
  • Арамильский завод металлоконструкций, 
  • Уральский трубный и новотрубный заводы в Первоуральске, 
  • БАЗ РУСАЛ Урал в Краснотурьинске и другие. 

По данным областного минЖКХ, для получения средств на благоустройство в 2024 году минимальный порог в голосовании в 25% от численности жителей старше 14 лет — преодолели в 39 из 55 свердловских муниципалитетов. Показатели от 86% до 97% отмечены в 10 городских округах. В списке отстающих: Верхняя Пышма (73,4%), Артинский городской округ (71%), Алапаевск (60,5%) и Екатеринбург (35%).

До окончания рейтингового голосования за объекты благоустройства-2024 осталось девять дней. Каждый житель старше 14 лет может отдать свой голос за один из объектов. Сделать выбор можно на сайте 66.gorodsreda.ru, портале Госуслуги в разделе "Общественное голосование" или через волонтеров. 

Ранее в благоустроенном по нацпроекту парке Богдановича высадили 400 деревьев и кустарников. 

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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