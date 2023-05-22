Работа свердловских волонтеров нацпроекта "Жилье и городская среда" признана самой эффективной в стране

Свердловские волонтеры вышли на предприятия в рамках голосования за объекты благоустройства на 2024 год. Фото: Галина Соловьева

Работа свердловских волонтеров, задействованных для проведения рейтингового голосования в рамках инициированного Президентом Владимиром Путиным нацпроекта "Жилье и городская среда", названа Минстроем РФ самой эффективной в стране. Промежуточные итоги Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ были подведены на совещании с регионами.

С 15 апреля почти 70% из всех проголосовавших за объекты благоустройства на 2024 год воспользовались помощью волонтеров. Из 689 тысяч жителей добровольцы помогли проголосовать 470 тысячам. Данный показатель стал самым высоким в России.

В Свердловской области волонтеры работали не только в парках, скверах, торговых центрах и МФЦ. Добровольцы вышли на промышленные предприятия, образовательные учреждения и организации социальной сферы, сообщает департамент информационной политики региона.

"Для нас и для всего региона важно, чтобы люди не только знали о нацпроекте "Жилье и городская среда" и входящем в него проекте "Формирование комфортной городской среды", но и ежегодно принимали самое активное участие в его реализации. Поэтому помимо традиционных локаций своей работы — на самых проходимых маршрутах городов — волонтеры пошли непосредственно на рабочие места уральцев. Эта практика хорошо зарекомендовала себя в прошлом году и, уверен, будет не менее успешной сегодня. Работа в данном направлении продолжится вплоть до окончания голосования 31 мая", — сказал и.о. директора департамента молодежной политики министерства образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов.

Команда свердловских волонтеров считается самой многочисленной в России, в ее состав входят больше 5,5 тысяч человек. Добровольцы охватили более 100 уральских промышленных предприятий и соцучреждений.

В списке мест, где работали волонтеры:

Белоярская атомная станция,

Институт реакторных материалов в Заречном,

Целлюлозно-бумажный комбинат в Новой Ляле,

шахты Североуральского бокситового рудника,

Уральская металлообрабатывающая компания в Туринске,

Богдановичский завод "Огнеупоры",

завод прокатных валков,

предприятие "Молочная благодать",

ВГОК "Шахта "Южная" в Кушве,

Среднеуральский медеплавильный завод,

НЛМК-Урал,

завод по обработке цветных металлов в Ревде,

Арамильский завод металлоконструкций,

Уральский трубный и новотрубный заводы в Первоуральске,

БАЗ РУСАЛ Урал в Краснотурьинске и другие.

По данным областного минЖКХ, для получения средств на благоустройство в 2024 году минимальный порог в голосовании в 25% от численности жителей старше 14 лет — преодолели в 39 из 55 свердловских муниципалитетов. Показатели от 86% до 97% отмечены в 10 городских округах. В списке отстающих: Верхняя Пышма (73,4%), Артинский городской округ (71%), Алапаевск (60,5%) и Екатеринбург (35%).

До окончания рейтингового голосования за объекты благоустройства-2024 осталось девять дней. Каждый житель старше 14 лет может отдать свой голос за один из объектов. Сделать выбор можно на сайте 66.gorodsreda.ru, портале Госуслуги в разделе "Общественное голосование" или через волонтеров.

Ранее в благоустроенном по нацпроекту парке Богдановича высадили 400 деревьев и кустарников.

Еще по теме:

За объекты благоустройства проголосовало уже более полумиллиона свердловчан

Парк культуры и отдыха Богдановича стал одним из лучших среди проектов благоустройства в России

Свердловчане выберут из 149 общественных территорий площадки для благоустройства