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Общество / Благоустройство и ЖКХ
22 мая 2023, 18:07

В селе Полдневая запущен новый газопровод

Газовое оборудование

Жители села могут подключить свои дома к новому газопроводу. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области жители села Полдневая могут подключиться к газу. В населенном пункте сегодня запустили в работу новый газопровод, протяженность которого составила 20 километров, сообщает департамент информационной политики региона. 

Газопровод возвели в рамках поручения Президента России Владимира Путина по догазификации газифицированных населенных пунктов. 

"Специалистами создана техническая возможность для газоснабжения 27 жилых домов в селе Полдневая. На данный момент уже подключен один дом, пять домов уже подготовлены к газификации. Работа по строительству газораспределительных сетей в селе Полдневая будет продолжена АО "ГАЗЭКС", — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По президентской программе социальной газификации до границ земельного участка газопровод будет подведен бесплатно. В пределах домовладения работы по подключению к газу и покупку оборудования оплачивает хозяин жилья. 

Для льготников в Свердловской области введены меры социальной поддержки. 

Субсидии на выполнение работ по газификации частных домов предоставляются:

  • многодетным семьям, 
  • малоимущим семьям,
  • одиноким гражданам, 
  • бюджетникам на селе, 
  • инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, 
  • ветеранам боевых действий и другим. 

За счет компенсации можно покрыть до 90% затрат на подключение дома к газопроводу.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов усилить работу по информированию жителей о доступных им льготах по газификации. Также в регионе был расширен перечень получателей поддержки.

"В этом году мы значительно усилили комплекс мер поддержки, которые уральцы могут получить на газификацию своего жилья. Расширен перечень льготных категорий граждан, а также список работ и газового оборудования, подлежащих компенсации. В зависимости от благосостояния семьи размер соцподдержки может составить от 100 до 250 тысяч рублей", — сказал ранее Евгений Куйвашев.

До конца 2024 года на Среднем Урале планируют создать техническую возможность подключения к газу для более 71 тысячи домовладений. Свердловская область входит в топ-5 лучших регионов России по ряду показателей областной программы газификации.

Напомним, в Атиге запущена новая ветка газопровода, построенная в рамках президентской программы по социальной газификации. 

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Областная газета Свердловской области

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