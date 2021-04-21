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21 апреля 2021, 14:00

Академия волейбола Карполя в Екатеринбурге откроется 22 апреля

Эскиз Академии волейбола

Академия волейбола Карполя - это первый завершённый спортивный объект в рамках подготовки к Всемирной летней Универсиаде 2023 года. Фото: Галина Соловьёва.

Открытие екатеринбургской Академии волейбола Н. В. Карполя (ул. Машинистов, 1а) состоится в четверг, 22 апреля, в 17:00. В мероприятии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заслуженный волейбольный тренер Николай Карполь.

Новый спорткомплекс станет одной из учебно-тренировочных баз волейбольного клуба "Уралочка". Ранее сообщалось, что Академия волейбола должна открыться 26 февраля, однако за день до назначенной даты открытие объекта перенесли на весну.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, строительство Академии велось по нацпроекту "Демография". Спорткомплекс получил статус губернаторской программы уже на этапе проектирования. Строительство спорткомплекса длилось полтора года - первый камень Академии был заложен 1 августа 2019 года. Спортивно-тренировочный блок академии включает спортзал, тренажёрный зал и общежитие, в здании есть также учебный блок.

Создание волейбольной академии было давней мечтой Николая Карполя. В интервью "Областной газете" легендарный уральский тренер рассказывал, что в ней будет использован весь лучший мировой опыт в подготовке не только спортсменов, но и тренеров, судей.

"Облгазета" следила за ходом строительства академии.

Областная газета Свердловской области

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