Прокуратура добилась выплат задолженности по зарплатам работникам "Сысертского хлебокомбината"

В ходе прокурорской провери на предприятиях ООО «Сысертский хлебокомбинат», ООО «Каравай», ИП Артемьева Д.Ю были выявлены многочисленные нарушения. Фото: Алексей Кунилов.

Сысертская прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства на предприятиях ООО «Сысертский хлебокомбинат», ООО «Каравай», ИП Артемьева Д.Ю, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения. На сегодняшний день все долги перед работниками по зарплате погашены.

Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, сотрудники надзорного ведомства обнаружили у "Свердловского хлебокомбината" долги на сумму более 3,9 млн рублей за апрель 2021 года перед 139 уволенными работниками. У ООО "Каравай" выявлена задолженность перед 59 работниками (из них 27 были уволены) в размере 915 тыс. рублей за июнь и июль, а у ИП Артемьева Д.Ю - в размере более 1 млн рублей за июнь-июль 2021 года перед 35 работниками, включая 11 уволенных.

В отношении "Сысертского хлебокомбината" были возбуждены дела об административных нарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы), ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных статистических сведений) и ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение норм трудового законодательства). В отношении ООО "Каравай" возбудили дела по по ч. 6 ст. 5.27 и ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, в отношении ИП Артемьева Д. Ю. - по ч. 1 ст. 5.27. Руководителям ООО "Сысертский хлебокомбинат" и ООО "Каравай" внесены представления об устранении нарушений. Кроме того, в отношении "Сысертского хлебокомбината" следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебных приказов, после чего задолженность по выплате заработной плате на указанных предприятиях была погашена в полном объёме.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что ещё с 31 августа сотрудники Сысертского хлебокомбината начали обращаться с вопросами о перспективах своего трудоустройства в местный центр занятости. Между тем, следственное управление СКР по Свердловской области организовало проверку сообщений о том, что сотрудникам Сысертского хлебокомбината не выплачивают зарплаты. Позже стало известно, что руководство хлебокомбината не планирует возобновлять свою работу.

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