Уголовное дело в отношении экс-гендиректора "ВСМПО-Ависма" прекращено

Михаила Воеводина обязали выплатить судебный штраф в размере 80 тыс. рублей. Фото: Владимир Мартьянов.

Верхнесалдинский районный суд Свердловской области постановил прекратить уголовное дело в отношении бывшего главы "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, который обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. Его обязали выплатить судебный штраф в размере 80 тыс. рублей.

Таком решением суд удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области. Также Михаил Воеводин должен будет оплатить все судебные издержки. Ходатайство было поддержано представителями, прокурором, адвокатом и самим Воеводиным, сообщает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2020 года корпорация "ВСМПО-Ависма" подала иск в отношении бывшего гендиректора о компенсации ущерба. Размер требуемой суммы составил 4,07 млрд рублей. Причиной подачи иска стали контракты по продаже ферротитана и титановой стружки по заниженной стоимости, заключённые в 2017-2019 годах, из-за чего компания недополучила почти 4 млрд рублей.

Кроме того, было известно, что против Михаила Воеводина возбуждено уголовное дело. Позже в ГСУ ГУ МВД уточнили, что разбирательство идёт по поводу факта мошенничества в особо крупном размере. Затем по мировому соглашению предполагалось, что ответчик выплатит 1 млрд 950 млн рублей. Решение по итоговой сумме было принято по соглашению сторон на основании экспертной оценки. В итоге Михаил Воеводин обязался в срок до 31.12.2020 года выплатить истцу 1 696 500 000 рублей.

Михаил Воеводин возглавлял "ВСМПО-Ависма" с 2009 по 2020 годы. Исполняющим обязанности главы корпорации весной 2020 года был назначен Максим Кузюк. В январе 2021 года на ВСМПО-Ависме вновь сменилось руководство. Новым гендиректором корпорации стал Дмитрий Осипов.

Читайте также:

ВСМПО-АВИСМА сохранит статус крупнейшего поставщика титана для Boeing.