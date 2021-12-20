На Среднем Урале заблокировали четыре сайта по продаже алкоголя в ночное время

С помощью этих ресурсов алкоголь можно было заказать с доставкой на дом в ночное время. Фото: Алексей Кунилов.

Прокуратура Белоярского района Свердловской области обнаружила четыре интернет-сайта, где была организована незаконная продажа спиртного. С помощью этих ресурсов алкоголь можно было заказать с доставкой на дом в ночное время.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, на этих сайтах была опубликована инструкция по заказу алкоголя. Она содержала алгоритмы действий для покупки спиртных напитков в ночное время, под видом приобретения сувенирной продукции, а также для заказа алкоголя с доставкой. Кроме того, на сайтах ассортимент спиртной продукции сопроводался указанием цен, номера телефонов для связи с оператором, способы оплаты и режим работы.

В надзорном ведомстве отмечают, что с помощью этих сайтов заказать алкоголь могли в том числе несовершеннолетние. Также согласно подпункту 14 п. 2 ст. 16 ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции", продажа алкоголя дистанционно запрещена.

После проверки прокуратура направила в суд административное заявление о включении этих ресурсов в реестр запрещённых в России сайтов. Суд исковые требования удовлетворил, и все четыре сайта, где незаконно продавался алкоголь, были заблокированы.

Напомним, в октябре стало известно о массовом отравлении людей алкоголем в Свердловской области. Пострадавшие начали поступать в больницы Среднего Урала с 7 октября. Погибли 18 свердловчан. Возбуждены и расследуются уголовные дела. Установлено, что опасная продукция была реализована в Чкаловском районе Екатеринбурга. Как писала "ОГ", среди погибших значатся 12 мужчин и шесть женщин в возрасте от 25–30 до 78 лет.

20 октября стало известно ещё о семи случаях смертельного отравления метанолом в Свердловской области. По данным на 26 октября, количество жертв контрафактного алкоголя возросло до 30 человек.

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