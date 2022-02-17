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Общество / Суды и криминал
17 февраля 2022, 15:33

Уральские таможенники стали больше выявлять случаев незаконного вывоза лесоматериалов

Таможенный контроль

В 2021 году по факту незаконного вывоза лесоматериалов возбуждено 35 уголовных дел. Фото: Павел Ворожцов

В прошлом году на Урале зафиксирован рост преступлений, связанных с контрабандой лесоматериалов. Возбуждено 35 уголовных дел.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник отдела организации дознания Уральской оперативной таможни Сергей Веретенников.

По его словам, в 2020 году по факту незаконного вывоза лесоматериалов было возбуждено 25 уголовных дел, а в 2019 году — 10. Общая стоимость лесоматериалов по уголовным делам, возбуждённым в прошлом году, составила 31,5 млн рублей. В 2020 году — 46,5 млн рублей.

"Тогда и объём был больше", — пояснил Сергей Веретенников и привёл цифры. Так, в 2021 году общий объём незаконно вывезенных материалов составил 5,8 тысячи кубометров. А в 2020 году эти показатели достигали 6,2 тысячи кубометров.

Сегодня "Областная газета" писала, что в Свердловской области значительно выросли нарушения таможенного законодательства. В январе мы сообщали, что сотрудники Кольцовской таможни пресекли попытку вывоза за рубеж 400 сим-карт мобильных операторов России. Житель Узбекистана хотел доставить симки к себе на родину. А в конце прошлого года наше издание рассказывало о том, что уралец пытался незаконно вывезти в США самоцветы. Тогда же Кольцовская таможня пресекла попытку вывоза иконы на Кипр.

Областная газета Свердловской области

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Уральские таможенники стали больше выявлять случаев незаконного вывоза лесоматериалов