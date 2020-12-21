В Центральный военный округ поступили ещё 3250 доз вакцины от COVID-19

Вакцинацию первым компонентом 3250 военнослужащих планируется завершить до 30 декабря. Фото: Галина Соловьева

В Центральный военный округ прибыла вторая партия вакцины от коронавируса в количестве 3250 доз. Вакцинацию первым компонентом 3250 военнослужащих планируется завершить до 30 декабря.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, препарат доставили в специализированных контейнерах самолётом военно-транспортной авиации округа с соблюдением температурного режима. В пути вакцину сопровождали медицинские специалисты.

Партия препарата распределена между соединениями и воинскими частями, а также высшими военными учебными заведениями в семи регионах - в Свердловской, Челябинской, Кемеровской, Новосибирской и Самарской областях, а также Пермском и Алтайском краях.

Добавим, что в первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных COVID-19, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», массовая вакцинация военнослужащих от коронавируса началась в России в конце ноября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что прививку поставят 400 тысяч российских военных. 80 тысяч из них пройдут вакцинацию до конца года. Сам глава военного ведомства привился от COVID-19 ещё в начале сентября.

Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции в количестве одной тысячи доз поступила в Центральный военный округ в начале прошлой недели.

Начальный этап вакцинации от коронавируса завершился в Центральном военном округе 10 декабря. Сообщалось, что ближайшее время в ЦВО поступят ещё девять тысяч доз препарата.