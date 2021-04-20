На Вторчермете началась предпоследняя репетиция Парада Победы-2021

Последняя утренняя репетиция на Вторчермете запланирована на 22 апреля. Фото: Галина Соловьёва

20 апреля в 7:40 в Екатеринбурге началась очередная репетиция Парада Победы с участием военной техники. Будет перекрыт ряд улиц на Вторчермете.

Водителей об этом предупредят временными дорожными знаками. С 07:40 до 9:30 нельзя будет проехать по улице Дорожной от Окраинной до Городской.

С 9:00 до 13:00 ограничения движение для всех видов транспорта вводится по следующим улицам:

2-я Новосибирская (от Палисадной до Окружной);

Зенитчиков (от Палисадной до Братской);

Палисадная (от Новосибирской второй до Окраинной);

Окраинная (от Палисадной до Эскадронной);

Эскадронная (от Окраинной до Новосибирской);

Новосибирская (от Эскадронной до Окружной);

Окружная (от Новосибирской до Новосибирской второй).

Кроме того, маршруты общественного транспорта № 26 "Южная – ТСЦ "МЕГА", № 57а "ДМБ № 9 – 2-я Новосибирская", № 018 "17-я Мехколонна – Фабрика "Авангард", № 030 "Фабрика "Авангард" – Окраинная", № 077 "Ритейл Парк "Солнечный" – Высоцкого" будут укорочены.

Последняя утренняя репетиция на Вторчермете запланирована на 22 апреля.

Уже завтра состоится первая совместная ночная тренировка пеших парадных расчётов в центре города. 20 парадных подразделений будут стянуты к площади 1905 года к 22:00. До 4:00 22 апреля ожидается перекрыть пр. Ленина (от Пушкина до Хохрякова), ул. 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта).

С полным графиком репетиций можно ознакомиться здесь.

Ранее "Областная газета" публиковала программу празднования Дня Победы в Екатеринбурге. Горожан ждут парад, шествие "Бессмертного полка" и салют.

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