На Вторчермете началась предпоследняя репетиция Парада Победы-2021

20 апреля в 7:40 в Екатеринбурге началась очередная репетиция Парада Победы с участием военной техники. Будет перекрыт ряд улиц на Вторчермете.
Водителей об этом предупредят временными дорожными знаками. С 07:40 до 9:30 нельзя будет проехать по улице Дорожной от Окраинной до Городской.
С 9:00 до 13:00 ограничения движение для всех видов транспорта вводится по следующим улицам:
- 2-я Новосибирская (от Палисадной до Окружной);
- Зенитчиков (от Палисадной до Братской);
- Палисадная (от Новосибирской второй до Окраинной);
- Окраинная (от Палисадной до Эскадронной);
- Эскадронная (от Окраинной до Новосибирской);
- Новосибирская (от Эскадронной до Окружной);
- Окружная (от Новосибирской до Новосибирской второй).
Кроме того, маршруты общественного транспорта № 26 "Южная – ТСЦ "МЕГА", № 57а "ДМБ № 9 – 2-я Новосибирская", № 018 "17-я Мехколонна – Фабрика "Авангард", № 030 "Фабрика "Авангард" – Окраинная", № 077 "Ритейл Парк "Солнечный" – Высоцкого" будут укорочены.
Последняя утренняя репетиция на Вторчермете запланирована на 22 апреля.
Уже завтра состоится первая совместная ночная тренировка пеших парадных расчётов в центре города. 20 парадных подразделений будут стянуты к площади 1905 года к 22:00. До 4:00 22 апреля ожидается перекрыть пр. Ленина (от Пушкина до Хохрякова), ул. 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта).
С полным графиком репетиций можно ознакомиться здесь.
Ранее "Областная газета" публиковала программу празднования Дня Победы в Екатеринбурге. Горожан ждут парад, шествие "Бессмертного полка" и салют.
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Напомним, что столице Урала и Нижнему тагилу присвоено звание "Город трудовой доблести".