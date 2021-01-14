Свердловским выпускникам напомнили о завершении срока подачи заявления на сдачу ЕГЭ

Заявление на сдачу ЕГЭ необходимо подать до 1 февраля. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области напомнило школьникам об истечении срока подачи заявления на сдачу Единого государственного экзамена. Заявку на участие в аттестации необходимо подать до 1 февраля.

В заявлении нужно указать предметы, по которым планируется сдавать эказмены, и выбрать период итоговой аттестации - досрочный или основной. Подать заявление могут как сами ребята, так и их родители. Потребуются данные документа, удостоверяющего личность. Форма заявления и подробная информация о местах подачи заявления опубликована на сайте министерства.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в этом году одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ в своих школах.

Пройти аттестацию смогут и выпускники прошлых лет. Они должны предъявить оригиналы или заверенные копии документов об образовании. Студенты колледжей и техникумов должны предоставить справку из своего образовательного учреждения.

Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а также оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей установление инвалидности.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, как в 2021 году будет проходить сдача ЕГЭ. Экзамен ждёт только тех учащихся, которые планируют поступать в вузы. Школьники, которые не собираются этого делать, будут сдавать Государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике.

Напомним, уже известны предварительные даты ЕГЭ и ОГЭ, а также новые сроки написания итогового сочинения для 11-х классов в 2021 году.