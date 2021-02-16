Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл первый детский сад в новой должности

В новом садике предусмотрены ясельные группы (2-3 года). Малыши начнут посещать группы уже в конце февраля. Фото: скриншот страницы @glava.ekb в Instagram.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин сегодня открыли новое здание детского сада №168 на улице Каширской.

Как сообщил Алексей Орлов на своей странице в Instagram, новое здание возвели за год с лишним. И глава города дал оценку стройке со знаком плюс: "...полностью соответствующее требованиям современного дошкольного образования - от ярких стен, спортивного и актового зала (орфография автора сохранена. - Прим.ред.) до уникального оборудования кухни и лифтов для маломобильных детей".

Отметил в своём посте Алексей Валерьевич и образовательную программу садика: "...которая заточена на развитие творческих способностей детей и инженерного мышления с самого раннего возраста. Для юных горожан подготовлены разнообразные конструкторы и развивающие игры. В садике есть даже 3D-принтер, который малыши уже освоили!" В новом садике предусмотрены ясельные группы (2-3 года). Малыши начнут посещать группы уже в конце февраля.

Мэр также сообщил, что в Екатеринбурге в 2021 году откроют ещё три ДОУ - два в Академическом и в Солнечном.

Подрядчиков уже определили. Каждый проект обойдётся в сумму более 235 млн рублей. Всего из муниципального бюджета на работы выделят около одного миллиарда.

В Екатеринбурге к 2025 году планируют открыть 22 школы и 27 детсадов.

Напомним, Свердловская область занимает второе место среди регионов страны по количеству строящихся школ, улиц и садиков по государственной программе «Стимул». Всего в 2020 году в Екатеринбурге работы шли на 13 инфраструктурных объектах: 3 школы, 2 детских сада и 8 объектов дорожной инфраструктуры. Детские сады строят в Екатеринбурге на средства, полученные по этой программе в размере 7,5 млрд рублей из федерального бюджета на 2021-2024 годы.

Накануне Евгению Куйвашеву представили эскиз современного детсада в Солнечном (300 мест). Этот детсад войдёт в состав современного образовательного кластера.

Алексей Орлов вступил в должность мэра Екатеринбурга 10 февраля. О планах нового градоначальника можно почитать здесь.