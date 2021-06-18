Выпускной УрФУ пройдёт очно

Администрация Екатеринбурга согласовала проведение выпускного Уральского федерального университета в очном формате. Фото: Павел Ворожцов.

Администрация Екатеринбурга согласовала проведение выпускного Уральского федерального университета в очном формате. Студентам, преподавателям и гостям мероприятия нужно будет соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

В письме из мэрии уральской столицы указано, что на выпускном УрФУ обязательно соблюдение общественного порядка и безопасности, а также меры санитарно-эпидемиологической защиты в условиях сохраняющегося риска распространения коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале университета, дата проведения выпускного осталась прежней - 26 июня. Мероприятие традиционно пройдёт на площади перед главным корпусом УрФУ, на ул. Мира, 19.

Напомним, 16 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе выступления перед депутатами регионального Заксобрания с ежегодным отчётом сказал, что правительство региона будет вводить новые ограничения с целью предотвращения роста заболеваемости коронавирусом, однако пообещал сделать их минимальными.

В тот же день проректор УрФУ Андрей Созыкин заявил о готовности перевести сессию в онлайн-формат.

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