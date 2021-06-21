15 минут на экзамен: сегодня российские школьники сдают устную часть ЕГЭ по иностранному языку

Устную часть по иностранному языку выпускники сдают всего за 12-15 минут. Фото: Галина Соловьёва

Для сдачи устной части ЕГЭ по английскому языку выделили 2 дня. Раздел «Говорение» выпускники сдают по желанию.

Устную часть, также как и письменную, сдают по пяти языкам: английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому.

Как рассказали в пресс-службе Рособрнадзора, сдавать устную часть по английскому языку будут около 102 тыс. человек, это примерно столько же, сколько сдавали письменный экзамен. По остальным языкам количество участников тоже существенно не сократилось.

Экзамен проводится на компьютере с использованием аудиогарнитуры, могут быть задействованы лингафонные кабины. «Говорение» по иностранному языку сдаётся очень быстро: на английский, немецкий, французский, испанский языку выделили по 15 минут, на китайский – 12 минут. Максимальное количество баллов, которое может набрать участник экзамена – 20. Для ребят с ОВЗ – 30 минут. Результаты объявят не позднее 7 июля.

Устную часть ЕГЭ по иностранному языку сдают с 2015 года. Напомним, письменную часть школьники выполнили 18 июня. Основной период сдачи ЕГЭ проходит с 31 мая по 2 июля.

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