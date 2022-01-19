В Екатеринбурге третье утро подряд началось с сообщения о "минировании"

Уже третье утро подряд в Екатеринбурге начинается с сообщения о "минировании". Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге в гимназию № 161 на бульваре Денисова-Уральского уже в пятый раз за последнее время поступает тревожное сообщение. Сегодня родителей успели предупредить ещё до начала занятий.

Ожидается, что уроки начнутся в 10:00. Об этом сообщили "Областной газете" в департаменте образования Екатеринбурга.

"Подтверждаем, что в гимназию снова поступило тревожное сообщение. Родителей успели предупредить и попросили приводить школьников уже к 10:00. Ожидается, что занятия начнутся в это время в штатном режиме. Сейчас проверку в образовательном учреждении проводят правоохранительные органы", — добавили в департаменте.

В самой гимназии на звонок корреспондента "Областной газеты" около 09:00 не ответили.

На форумах и в телеграммах сегодня также появилось сообщение об эвакуации гимназии №104. Отметим, что уже третье утро подряд в Екатеринбурге начинается с сообщения о "минировании". Накануне они поступали в школы № 65 и 154 и ту же гимназию № 161. А в понедельник — в школу № 1 и гимназию № 2.

Напомним, в середине прошлой недели в столице Урала из-за сообщений о минировании эвакуировали 151 школу. Детей в тот день перевели на дистанционное обучение. Было возбуждено уголовное дело, глава СКР поручил организовать проверку.