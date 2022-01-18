Школы Екатеринбурга не стали прерывать занятий из-за очередного минирования

Учебный процесс не прерывался. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге очередные сообщения о минировании получили школы № 65 и 154, а также гимназия № 161. В этот раз образовательные организации отказались от эвакуации детей и своих сотрудников.

"Областной газете" в департаменте образования администрации уральской столицы рассказали: "По каждому сообщению оперативными группами правоохранительных органов был проведён полный цикл проверочных мероприятий. Информация из сообщений не подтвердилась. Учебный процесс не прерывался".

Напомним, в середине прошлой недели в столице Урала из-за сообщений о минировании эвакуировали 151 школу. Детей в тот день перевели на дистанционное обучение. Было возбуждено уголовное дело, глава СКР поручил организовать проверку. Накануне сообщения с угрозами поступили в школу № 1 и гимназию № 2.

Ранее мы также писали, что в Свердловской области полицейские задержали лжеминёра. Им оказался 15-летний подросток. Он рассылал фальшивые сообщения о минировании с января по сентябрь 2021 года. От его действий пострадали школы, детсады, колледжи, магазины, администрации Камышлова, Заречного, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других городов.

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