В Свердловской области задержали 15-летнего лжеминёра

За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве можно получить до 8 лет лишения свободы. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области полицейские задержали лжеминёра. Им оказался 15-летний подросток.

Ученика одного из лицеев Камышлова раскрыли и задержали сотрудники полиции из спецподразделения по борьбе с компьютерными преступлениями (отдел "К") ГУ МВД по Свердловской области, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Молодой человек рассылал фальшивые сообщения о минировании с января по сентябрь 2021 года. От его действий пострадали многие школы, детские сады, колледжи, сети продуктовых магазинов, администрации и судебные органы Камышлова, Заречного, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других городов.

"Чтобы полицейские не смогли выйти на его след, он практиковал подмену букв на цифры, а также другие способы шифрования. <...> Причин у молодого человека заняться таким "ремеслом" было несколько. Это и способ заработать, а также получить некое моральное удовлетворение", — сообщил Валерий Горелых.

У подростка изъяли компьютерное оборудование и другие вещдоки. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений). Эта статья предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в середине прошлой недели в столице Урала из-за сообщений о минировании эвакуировали 151 школу. Детей в тот день перевели на дистанционное обучение. Было возбуждено уголовное дело. Глава СКР поручил организовать проверку по минированиям в школах Екатеринбурга.

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