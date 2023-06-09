Формирование и развитие экосистемы кампуса мирового уровня обсудили Евгений Куйвашев и Валерий Фальков

Валерий Фальков считает, что студенческий город должен стать единым оформленным пространством для жизни, учебы, занятий спортом. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков 9 июня обсудили формирование и дальнейшее развитие экосистемы кампуса мирового уровня УрФУ. Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Наука и университеты".

По мнению Валерия Фалькова, важно, чтобы после завершения строительства студенческий город стал единым оформленным пространством для жизни, учебы, занятий спортом, общественной коммуникации, культурного досуга. Для этого необходимо проработать комплексную модель управления кампусом.

"В реализации проекта по созданию кампуса вы — передовики. Сейчас необходимо комплексно проработать все задачи, связанные с его дальнейшим управлением и эксплуатацией. Потом будете делиться опытом с другими регионами. И могу сказать, то, что я увидел сегодня, превзошло мои ожидания", — отметил глава Минобрнауки.

Одной из приоритетных задач в дальнейшей работе по созданию кампуса мирового уровня является транспортное обеспечение микрорайона. Губернатор Свердловской области подчеркнул, что формированию сопутствующей инфраструктуры уделяется особое внимание.

"Так, завершается строительство прилегающей к площадке кампуса улично-дорожной сети. В сентябре–октябре планируем запустить в Новокольцовский район автобусные маршруты", — сказал Евгений Куйвашев.

Участники совещания также обсудили дополнительное оснащение медицинского центра и необходимость сделать объекты наследия Международного фестиваля университетского спорта доступными для студентов, в частности Дворец водных видов спорта. По словам Евгения Куйвашева, этот вопрос будет проработан. Возможно, что спортивный объект будет включен в число организаций, которые предоставляют скидки по карте лояльности программы поддержки студенчества "Кампус", инициированной главой региона, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Как сообщил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, кампус примет первых студентов уже в сентябре. В новых корпусах начнут учиться более 2 тысяч человек.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее Евгений Куйвашев представил главе Минобрнауки Валерию Фалькову будущий кампус мирового уровня в Екатеринбурге.

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