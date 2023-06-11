УрФУ вошел в десятку лучших вузов страны

Рейтинг российских вузов составило агентство RAEX. Фото: Алексей Кунилов

В преддверии приемной кампании агентство RAEX выпустило 12-й рейтинг российских университетов. По традиции в список вошли 100 вузов страны. Уральский федеральный университет по сравнению с прошлым годом смог подняться на одну позицию и занял 10 место. Это лучший результат среди всех федеральных университетов России.

"Наш университет успешно формирует в регионе один из крупнейших центров по качественной подготовке кадров и внедрению передовых научных разработок в промышленности. Для достижения необходимых результатов вуз активно работает с академическими институтами и индустриальными партнерами. Все это способствует развитию региона и повышению его конкурентоспособности. Рост УрФУ в рейтинге RAEX подчеркивает то, что мы активно развиваемся и находимся на верном пути", — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Рейтинг RAEX-100 основан на данных анкетирования вузов, собственных опросах ученых, работодателей, студентов и выпускников, на наукометрических показателях и данных из открытых источников. Первоначальное условие участия в рейтинге — заполнение анкеты вуза. Ежегодно растет и число участвующих в анкетировании университетов.

Общий балл вуза в рейтинге складывается из трех интегральных факторов с разным весом: условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности. Оценка по каждому из них объединяет группу показателей.

Напомним, в новом учебном году в УрФУ увеличили число бюджетных мест.

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