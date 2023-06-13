УрФУ стал шестым в национальном рейтинге университетов по показателю "Бренд"

Узнаваемость бренда позволяет УрФУ привлекать больше талантливых студентов. Фото: Павел Ворожцов

Уральский федеральный университет занял 6 место по показателю "Бренд" в национальном рейтинге вузов. В сравнении с прошлым годом УрФУ поднялся на 3 позиции.

Вуз также вырос на 2 строчки по показателю "Социализация" и занял 12 место, на 6 позиций — по показателю "Сотрудничество" и утвердился на 9 месте. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.

В рамках исследования эксперты оценили деятельность 368 университетов России. В рейтинг включены все ведущие вузы страны: 28 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 32 опорных, а также 98 университетов, участвующих в программе "Приоритет-2030". Также учтена деятельность 7 негосударственных вузов.

Оценка проводилась на основании обработки данных анкет, представленных университетами, доступных публичных данных, которые размещены на сайтах учебных заведений, данных информационных ресурсов Министерства науки и высшего образования РФ, а также сведений из информационно-аналитических систем "СПАРК-Интерфакс" и "СКАН-Интерфакс".

По словам первого заместителя генерального директора агентства "Интерфакс" Алексея Горшкова, современные вузы находят новые пути для сохранения конкурентоспособности и каналы для коммуникаций между академическим сообществом, массовыми аудиториями и бизнесом.

"Независимая экспертиза важнейших функциональных направлений работы вузов также позволяет увидеть те возможности и точки роста, которые помогут им усилить свои позиции на рынке образования, стать более востребованными среди абитуриентов, индустриальных партнеров и работодателей", — считает Алексей Горшков.

Ранее "Областная газета" писала, что УрФУ вошел в десятку лучших вузов страны.

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