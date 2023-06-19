Свердловские выпускники сдают ЕГЭ по информатике

Экзамен по информатике состоит из 27 заданий. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале завершается основной период единого госэкзамена. 19 и 20 июня выпускники сдадут последний экзамен — информатику и информационно-коммуникационные технологии.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, в этом году на экзамен заявилось около 4 тысяч участников. Этот предмет традиционно популярен среди свердловских школьников.

"Это те ребята, которые настроены на получение профессий, связанных с экономикой, инженерным направлением, IT. В свердловских вузах в этом году увеличен набор на эти специальности, именно на них в экономике региона растет спрос. Наши выпускники чувствительны к таким трендам и быстро ориентируются в выборе экзаменов", — рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

"Для подготовки к проведению госэкзамена в течение года в регионе было проведено несколько федеральных и региональных тренировок. Все это позволило не допустить в ходе самого экзамена технических сбоев, а также помогло школьникам пройти апробацию и отработать технологические навыки", – подчеркнула начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального минобразования Татьяна Умнова.

Экзамен по информатике состоит из 27 заданий. Для него были разработаны специальные вопросы, нацеленные на практическое программирование. Участникам предоставляется текстовый редактор, редактор электронных таблиц и системы программирования на нескольких языках, среди которых С++, Java, C#, Pascal, Python и школьный алгоритмический язык. Пользоваться интернетом запрещено. Каждое задание предполагает ответ в виде числа, строки символов или таблицы чисел.

Эксперты предметной комиссии не участвуют в проверке работ, это происходит автоматически. Компьютер сравнивает полученный ответ с эталонным и добавляет баллы в случае совпадения. Набранные участником первичные баллы пересчитываются в тестовые по стобалльной шкале в соответствии с таблицей перевода первичных баллов в тестовые.

Напомним, все пункты проведения экзаменов оснащены камерами видеонаблюдения, автоматизированными рабочими местами, принтерами, сканерами, расходными материалами. Для обеспечения безопасности во время ЕГЭ присутствуют медицинские работники и сотрудники полиции.

По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике ученики из Свердловской области в 2023 году завоевали 7 дипломов победителей и призеров олимпиады. По этому показателю Свердловская область вошла в топ-3 регионов-лидеров наряду с Москвой и Республикой Татарстан.

Ранее "Областная газета" писала, что уральский психолог рассказал о способах справиться с эмоциями после ЕГЭ.

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