Китайские учёные заявили о способности уральского препарата сокращать срок течения коронавируса

В Китае заявили о способности уральского препарата сокращать срок лечения коронавируса. Фото: Алексей Кунилов.

Китайские учёные сделали вывод о том, что уральский препарат «Триазавирин» сокращает продолжительность течения коронавируса и смягчает многие симптомы. Таковы промежуточные результаты клинических исследований, проходящих в провинции Хэйлунцзян.

Об этом на пресс-конференции рассказал вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН, директор Института органического синтеза УрО РАН, академик РАН Валерий Чарушин.

По его словам, изучение препарата проводилось в 10 госпиталях. Участниками стали 245 пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекала в лёгкой или средней форме. Валерий Чарушин добавил, что в настоящее время исследования не закончены, но в целом ясно: «Триазавирин» имеет положительный эффект при лечении вируса.

Противовирусный препарат «Триазавирин» был разработан в Институте органического синтеза Уральского отделения Российской академии наук более десяти лет назад. Нго выпускают в Новоуральске. Это средство действует против широкой группы РНК-вирусов. Оно рекомендовано Минздравом РФ как лекарство против гриппа и ОРВИ. Новый коронавирус тоже является РНК-вирусом.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о проходивших в Свердловской области клинических испытаниях по лечению коронавируса «Триазавирином». Препарат был закуплен и направлен в инфекционные отделения Среднего Урала. Кроме того, производитель препарата - завод «Медсинтез» - подал в Минздрав РФ заявку на клинические испытания лекарства против коронавируса. Испытания могут продлиться 1,5-2 года.

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