Скончались ещё трое свердловчан с COVID-19

В Свердловской области за сутки скончались трое пациентов, больных коронавирусом. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 512 свердловчан.
Данные о трёх летальных исходах на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по противодействию распространению COVID-19.
«Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 512», - говорится в сообщении регионального оперштаба.
Напомним, накануне в регионе был зарегистрирован суточный рекорд смертности: скончались сразу 14 пациентов с коронавирусом.
Добавим, что на Среднем Урале второй день подряд регистрируется прирост суточной заболеваемости COVID-19: за сутки в регионе выявлено 133 случая заражения. Это на семь заболевших больше, чем накануне.
В целом по России за сутки от коронавируса скончались 102 пациента. Общее число жертв заболевания в стране достигло 18 365.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале