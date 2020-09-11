Скончались ещё трое свердловчан с COVID-19

Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 512 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки скончались трое пациентов, больных коронавирусом. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 512 свердловчан.

Данные о трёх летальных исходах на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по противодействию распространению COVID-19.

«Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 512», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, накануне в регионе был зарегистрирован суточный рекорд смертности: скончались сразу 14 пациентов с коронавирусом.

Добавим, что на Среднем Урале второй день подряд регистрируется прирост суточной заболеваемости COVID-19: за сутки в регионе выявлено 133 случая заражения. Это на семь заболевших больше, чем накануне.

В целом по России за сутки от коронавируса скончались 102 пациента. Общее число жертв заболевания в стране достигло 18 365.