Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
11 сентября 2020, 12:50

Скончались ещё трое свердловчан с COVID-19

Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 512 свердловчан.

Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 512 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки скончались трое пациентов, больных коронавирусом. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 512 свердловчан.

Данные о трёх летальных исходах на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по противодействию распространению COVID-19.

«Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 512», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, накануне в регионе был зарегистрирован суточный рекорд смертности: скончались сразу 14 пациентов с коронавирусом.

Добавим, что на Среднем Урале второй день подряд регистрируется прирост суточной заболеваемости COVID-19: за сутки в регионе выявлено 133 случая заражения. Это на семь заболевших больше, чем накануне.

В целом по России за сутки от коронавируса скончались 102 пациента. Общее число жертв заболевания в стране достигло 18 365.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.09.2020, 12:50 / Общество
Скончались ещё трое свердловчан с COVID-19
11.09.2020, 12:47 / Общество
В России за сутки выявлено более 5,5 тысячи заболевших COVID-19
11.09.2020, 12:37 / Общество
За сутки коронавирус подтвердился ещё у 133 свердловчан
11.09.2020, 12:31 / Общество
Уральское ГУ Банка России подарило «Областной газете» альбом памятных монет серии «Оружие Великой Победы»
11.09.2020, 12:24 / Экономика
Уральский промышленный кластер вошёл в реестр Минпромторга России