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25 сентября 2020, 09:15

В Екатеринбурге число выявленных случаев COVID-19 перевалило за 17 тысяч

коронавирус

В Екатеринбурге число выявленных случаев COVID-19 перевалило за 17 тысяч. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило карту распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. В столице Урала число заражённых с начала пандемии превысило 17 тысяч человек.

По данным на 24 сентября, за всё время диагноз COVID-19 был поставлен 28 299 свердловчанам. Из них 21 390 человек уже вылечились. Жертвами инфекции стали 587 пациентов с вирусом.

Известно, что больше всего случаев было зарегистрировано в Екатеринбурге – 17 034 (+54 за прошлые сутки). Далее следуют Нижний Тагил (1 769 случаев), Первоуральск (750) и Верхняя Пышма (673).

Менее 600, но больше 300 случаев заражения зафиксировано в Ревде (580), Берёзовском (486), Каменске-Уральском и Каменском районе (431) Серове (366), Реже (319) и Нижнесергинском районе (304). Вплотную к ним приблизились Ирбит и Ирбитский район, где выявлено 299 инфицированных.

Меньше всего заболевших по-прежнему зафиксировано в отдаленных населённых пунктах: один человек заболел в Пелыме. На карте остаётся одно белое пятно – Таборы. Там нет заражённых.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Напомним, в понедельник глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о снятии ряда ограничений по коронавирусу. В частности, разрешено возобновить работу букмекерских контор, аквапарков и цирков. При этом режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлён на неделю.

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