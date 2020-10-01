Вернувшаяся из Турции свердловчанка оштрафована на 7,5 тысячи за сокрытие COVID-статуса

Вернувшаяся из Турции свердловчанка заплатит штраф за сокрытие COVID-статуса. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области оштрафовали третьего человека, вернувшегося из-за границы. За непредоставление информации о COVID-статусе жительница Нижнего Тагила заплатит 7,5 тысячи рублей.

Такое решение вынес Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. Известно, что женщина нарушила порядок прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования (ч. 2 ст.6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, с 1 августа по 1 октября на Средний Урал прибыло 19 232 человека. В первые три дня после возвращения из-за рубежа обследование на COVID-19 методом ПЦР прошёл 18 601 человек. У 75 человек результат тестирования оказался положительным.

631 свердловчанин не прошёл обследование в установленный срок. Из них 250 привлечены к административной ответственности, материалы направлены в суды. Остальные туристы получат извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении.

Как сообщала «Областная газета», первый штраф за непредоставление гражданином информации о своём COVID-статусе был вынесен в регионе в начале сентября. Жительница посёлка Рефтинского, также вернувшаяся из Турции, была оштрафована на 15 тысяч рублей. Вторая свердловчанка – жительница Алапаевска была оштрафована 7,5 тысячи рублей.

На данный момент в Свердловской области наложено три штрафа на общую сумму 30 000 руб.

Добавим, за последние сутки на Среднем Урале было выявлено 157 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 29 311.

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