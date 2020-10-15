Екатеринбург и Нижний Тагил стали лидерами по числу выявленных за сутки больных COVID-19

Екатеринбург и Нижний Тагил стали лидерами по числу выявленных за сутки больных COVID-19. Фото: Павел Ворожцов.

Свердловские санврачи обновили данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией на Среднем Урале. Больше всего новых случаев заражения обнаружено в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

По данным на 14 октября, за сутки в уральской столице было выявлено 92 заболевших (за весь период пандемии поставлено 18 893 диагноза COVID-19), а в Нижнем Тагиле ‒ 15 (всего 2 038).

Среди других свердловских муниципалитетов лидером по числу новых пациентов с коронавирусом стали Бисертский ГО и Талицкий район. Там по 13 инфицированных. На одного заражённого меньше в Красноуфимске и Красноуфимском районе.

Далее следуют Верхняя Пышма (9 человек) и Ревда (8). По шесть заболевших насчитывается в Асбесте и Пышминском районе, по четыре ‒ в Нижнесергинском районе и посёлке Шаля, по три ‒ в Ивделе, Первоуральске и Краснотурьинске. В Тугулыме и Туринске было зафиксировано по два случая заражения.

Как ранее сообщала "Областная газета", с начала пандемии коронавирус официально подтверждён у 31 761 свердловчанина (+211 за предыдущие сутки). Общее число выздоровевших достигло 23 533. На лечении остаются более 7 тысяч свердловчан.

Добавим, накануне стало известно о регистрации второй российской вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона". В клинических испытаниях участие приняли 100 человек.

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