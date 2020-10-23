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23 октября 2020, 20:12

Свердловские колледжи и техникумы переходят на дистант

Карантин

Дистант в колледжах и техникумах вводится на период с 26 октября по 5 ноября. Фото: Алексей Кунилов.

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области разослало в техникумы и колледжи региона рекомендации о переходе на дистанционное обучение. Удалённый режим работы профессиональных образовательных организаций будет действовать в течение двух недель.

Об этом "Областной газете" сообщил источник в региональном минобразования. Получить комментарий от оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Свердловской области не удалось.

Дистант в колледжах и техникумах вводится на период с 26 октября по 5 ноября. Такое решение принято с целью минимизации социальных контактов студентов и преподавателей для сохранения контроля над заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Также в образовательных организациях должны быть отменены все массовые мероприятия, предусматривающие участие непосредственно на площадке колледжей и техникумов. Отмечается, что перевод на дистант синхронизирован со сроками школьных каникул. 

Напомним, 20 октября стало известно о переходе на дистанционный режим обучения Свердловского музыкального училища им. П. И. Чайковского. С 8 октября из-за высокой заболеваемости сезонными инфекциями полностью на дистанте находится гимназия №2 и гимназия №116.

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