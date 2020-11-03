В Свердловской области за сутки выявлено 283 случая коронавируса

Ранее указом губернатора Свердловской области водителей обязали установить в салонах машин зонирующие перегородки или защитные экраны – в целях защиты от COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 283 случая новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 37 049.

Полностью излечились и выписались из больниц 29 149 уральцев, в том числе 285 за последние 24 часа. 311 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 1 134 - в состоянии средней тяжести. Всего на лечении сейчас более 7 тысяч заразившихся.

За сутки диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+118), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского и Арамильского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Качканара, Камышловского района и Камышловского ГО, Каменска-Уральского и Каменского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Режа, Серовского, Сысертского, Тавдинского и Талицкого ГО.

Стало известно также о восьми погибших пациентах с подтверждённых диагнозом. COVID-19 унёс жизни 792 уральцев с начала пандемии.

Накануне в регионе выявили 279 новых заразившихся. До этого четыре дня подряд суточная заболеваемость COVID-19 снижалась.

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