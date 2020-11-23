Вторая российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот до конца 2020 года

На сегодняшний день произведено более 25 тыс. доз вакцины "ЭпиВакКорона". Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор заявил, что вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона", созданная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", до конца нынешнего года поступит в гражданский оборот. На сегодняшний день произведено более 25 тыс. доз препарата.

"До конца года будет суммарно выпущено 50 тыс. доз вакцины. Вакцина "Эпиваккорона" поступит в гражданский оборот до конца 2020 года", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Напомним, о регистрации второй российской вакцины от COVID-19 сообщил 14 октября Президент Владимир Путин. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что клинические исследования новой вакцины проводились на ста добровольцах. По её словам, в отличие от "Спутник V", "ЭпиВакКорона" создана на основе одной из перспективных синтетических платформ. Вакцина состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков – пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознаёт и нейтрализует вирус.

В середине ноября Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе Встречи министров здравоохранения стран БРИКС заявил о начале массового производства вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

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