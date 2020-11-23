Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
23 ноября 2020, 18:51

Вторая российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот до конца 2020 года

Прививка

На сегодняшний день произведено более 25 тыс. доз вакцины "ЭпиВакКорона". Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор заявил, что вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона", созданная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", до конца нынешнего года поступит в гражданский оборот. На сегодняшний день произведено более 25 тыс. доз препарата.

"До конца года будет суммарно выпущено 50 тыс. доз вакцины. Вакцина "Эпиваккорона" поступит в гражданский оборот до конца 2020 года", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Напомним, о регистрации второй российской вакцины от COVID-19 сообщил 14 октября Президент Владимир Путин. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что клинические исследования новой вакцины проводились на ста добровольцах. По её словам, в отличие от "Спутник V", "ЭпиВакКорона" создана на основе одной из перспективных синтетических платформ. Вакцина состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков – пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознаёт и нейтрализует вирус.

В середине ноября Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе Встречи министров здравоохранения стран БРИКС заявил о начале массового производства вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

Читайте также:

Владимир Путин рассказал главам стран ШОС о новой вакцине от коронавируса.

Около 30% обследованных свердловчан имеют антитела к коронавирусу.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.11.2020, 20:50 / Общество
Правительство РФ включит вакцины от коронавируса в перечень жизненно необходимых лекарств
23.11.2020, 19:48 / Общество
В Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве ПЖСК "Бухта Квинс"
23.11.2020, 18:53 / Спорт
Уральская скалолазка Елизавета Иванова завоевала серебро на чемпионате Европы в Москве
23.11.2020, 18:51 / Общество
Вторая российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот до конца 2020 года
23.11.2020, 18:17 / Общество
Названы средние зарплаты свердловских медиков