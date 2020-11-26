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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 ноября 2020, 13:00

В России снова выросло число выявленных за сутки ковид-пациентов

тест на коронавирус

Положительный результат теста на COVID-19 получили ещё 25 487 россиян. Фото: Павел Ворожцов.

Ещё 25 487 россиян заразились коронавирусом. После небольшого снижения в стране снова зарегистрировали рекорд суточной заболеваемости.

По данным оперативного штаба, за сутки положительный результат теста на COVID-19 получили, в частности, 6 075 жителей Москвы, 3 669 петербуржцев. В Свердловской области, как и в целом по стране, установлен новый максимум числа выявленных за один день заболевших - 391.

Фото: стопкоронавирус.рф

Общее число случаев коронавируса в стране достигло 2 187 990. Справились с болезнью уже 1 685 492 заразившихся, а 38 062 пациента скончались. За прошедшие 24 часа выздоровели 25 073 россиянина, 524 гражданина - умерли.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, два предыдущих дня в России наблюдалось снижение суточной заболеваемости коронавирусом: 24 326 случаев было выявлено во вторник и 23 675 - в среду. В понедельник же число новых инфицированных COVID-19 впервые превысило 25 тысяч.

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Областная газета Свердловской области

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