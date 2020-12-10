В Свердловской области число случаев коронавируса превысило 50 тысяч

Общее число заболевших коронавирусом в Свердловской области перевалило за 50 тысяч. Фото: Галина Соловьёва.

Общее число случаев коронавируса в Свердловской области перевалило за 50 тысяч. За последние сутки в регионе выявили 392 заболевших.

Это на семь случаев больше, чем было зарегистрировано накануне. Суточная заболеваемость COVID-19 на Среднем Урале растёт второй день подряд.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции, в Екатеринбурге обнаружили ещё 208 инфицированных. Также диагноз подтвердился у жителей Алапаевского района, Артинского ГО, Артёмовского, Белоярского ГО, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбитского района, Ивделя, Карпинска, Каменска-Уральского, Камышлова, Качканара, Красноуральска, Кировграда, Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского и Шалинского ГО.

За всё время пандемии вирус подхватили 50 168 свердловчан.

В настоящее время в больницах региона лечатся более 6,5 тыс. ковид-пациентов, из них 597 человек пребывают в тяжёлом состоянии, 3 374 - в среднем.

За прошедшие 24 часа из медицинских учреждений выписались 396 уральцев. Общее число выписанных достигло 42 426.

Также сегодня стало известно о 14 новых случаях смерти пациентов с подтверждённым диагнозом. Общее число жертв выросло до 1 162.

Напомним, накануне заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что из-за роста заболеваемости в регионе школьникам могут продлить новогодние каникулы.

Читайте также:

12 тысяч свердловчан с COVID-19 получили лекарства для лечения на дому.

Свердловские пенсионеры и дети стали чаще заражаться коронавирусом.