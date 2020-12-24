Губернатор Свердловской области и новый вице-мэр Екатеринбурга открыли поликлинику. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, его заместитель Павел Креков и новый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, исполняющий обязанности главы города, посетили новую поликлинику ЦГКБ №1 Екатеринбурга и оценили её готовность к работе. В медучреждение будут обращаться свыше 90 тыс. человек.

Управление капстроительства уральской столицы провело реконструкцию отдельно стоящего здания роддома ЦГКБ №1 под поликлинику для жителей Октябрьского района. Его площадь составляет 10,5 тыс. квадратных метров. Кабинеты медучреждения оснащены современным оборудованием, а для людей с ограниченными возможностями созданы все условия — от пандусов и специальных парковочных мест до мнемосхем.

Фото: депаратмент информполитики Свердловской области

"Уверен, что и пациентам, и врачам здесь будет хорошо. Наступающий 2021 год в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника. Можно считать, что сегодняшнее событие — его символический старт. Как заверил главный врач, уже в феврале поликлиника примет пациентов", — сказал Евгений Куйвашев.

В свою очередь Алексей Орлов напомнил, что реконструкция здания далась нелегко, а работы по объективным причинам приостанавливались на три года. Процесс возобновился в 2018 году.

"Теперь здесь созданы прекрасные условия, установлено современное диагностическое оборудование. И то, что губернатор объявил следующий год Годом медицинского работника в регионе, — это огромный подарок и нашей городской медицине", — подчеркнул вице-мэр.

В поликлинике находятся call-центр, участковая служба, отделение неотложной медицинской помощи, отделение медицинской профилактики, дерматовенерологическое отделение, дневной стационар на 16 мест в две смены, центральное стерилизационное отделение, кабинеты рентгеновских, эндоскопических, ультразвуковых исследований, функциональной диагностики, физиотерапии, клинико-диагностическая лаборатория и бактериологическая лаборатория.

Фото: депаратмент информполитики Свердловской области

22 декабря стало известно, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Отставку приняли депутаты гордумы. Объявлен конкурс на пост главы города. Обязанности главы Екатеринбурга будет исполнять Алексей Орлов, который был назначен первым вице-мэром 21 декабря.