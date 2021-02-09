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9 февраля 2021, 13:13

Ещё 15 тысяч заболевших коронавирусом выявлено в России

Люди в масках выходят из автобуса

Накануне впервые с конца октября в России было зарегистрировали менее 16 тысяч заболевших ковидом. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявлено 15 019 случаев коронавируса. Общее число россиян, заболевших COVID-19 с начала пандемии, достигло 3 998 216.

Больше всего новых ковид-пациентов выявлено в Москве (1 584) и Санкт-Петербурге (1 078). В остальных российских регионах - менее 1000 случаев. Свердловская область занимает восьмое место с 289 заболевшими. Менее 300 новых ковид-пациентов в регионе выявляют впервые с 10 ноября.

Выздоровели ещё 21 795 россиян, с начала пандемии - почти 3,5 миллиона граждан.

Зафиксировано ещё 530 летальных исходов, в том числе 13 - на Среднем Урале. Всего коронавирус унёс жизни уже 77 598 россиян.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 105 миллионов тестов на коронавирус, в том числе 214 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 638 807 граждан.

Накануне впервые с конца октября в России было зарегистрировали менее 16 тысяч заболевших ковидом.

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Ещё 15 тысяч заболевших коронавирусом выявлено в России