За сутки в Свердловской области выявили 150 случаев коронавируса

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 162,4 тысячи свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 150 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 79 347.

Выписались по выздоровлению почти 72,5 тысячи уральцев, в том числе 162 человека - за последние сутки. На лечении остаются около 4,5 тысячи больных COVID-19. Состояние 308 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+62), Артинского, Асбестовского ГО, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Волчанска, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кировграда, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского ГО, Ревды, Североуральска, Серова.

Зарегистрировано ещё 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 487.

Менее 200 заразившихся в регионе выявляют уже две недели подряд. Накануне стало известно о 156 новых ковид-пациентах.

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Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 162,4 тысячи свердловчан.

Число заболевших COVID-19 в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле суммарно превысило 45 тысяч.