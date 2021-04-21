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21 апреля 2021, 09:00

1,8% заболевших коронавирусом в России - жители Свердловской области

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Городами-лидерами по числу инфицированных на Среднем Урале являются пять муниципалитетов. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области общее число переболевших или болеющих коронавирусом перевалило за 85 тысяч. На регион приходится 1,8% заразившихся в стране. В России число инфицированных составляет 4 718 854.

Городами-лидерами по числу инфицированных на Среднем Урале являются пять муниципалитетов:

  • Екатеринбург (42 473 заболевших COVID-19),
  • Нижний Тагил (5 418),
  • Первоуральск (2 999),
  • Ревда (2 440),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 325). 55 655

На них приходится 65% от числа всех заразившихся в Свердловской области. В остальных свердловских территориях - менее 2000 инфицированных, следует из данных регионального Роспотребнадзора.

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