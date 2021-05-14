В Свердловской области за сутки выявили 102 случая коронавируса

Ещё 102 жителя Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе перевалило за 87,5 тысячи.
Выписались по выздоровлении более 81 тысячи свердловчан, в том числе 113 – за последние сутки. На лечении остаются около трёх тысяч ковид-пациентов. Состояние 280 госпитализированных оценивается как тяжёлое.
Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+48), Артинского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского ГО, Качканара, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Тавдинского и Талицкого ГО.
"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 87 594", – рассказали в свердловском оперштабе 14 мая.
Зарегистрировано ещё 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 3 243.
До этого в регионе три дня подряд выявляли менее 100 новых ковид-пациентов. Накануне стало известно о 95 новых случаях в Свердловской области.
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