В двух свердловских лагерях выявили заболевших коронавирусом

Всего в регионе планируется открыть этим летом 1 110 оздоровительных организаций, в которых отдохнут более 173 тысяч детей. Фото: Павел Ворожцов

В детских лагерях под Каменском-Уральском и Нижним Тагилом выявили заболевших коронавирусом. В первом случае COVID-19 подтверждён у ребёнка, во втором - у сотрудника.

В обоих учреждениях введён карантин, проводится дезинфекция.

"Контактные были выявлены и в соответствие с решением органов Роспотребнадзора были изолированы из коллектива, переведены на карантин. Ситуация стабильная. Завтра смена заканчивается. Будет проведена санитарная обработка помещений. Только после завершения заключительной обработки, лагерь примет следующую", - рассказали "Областной газете" в свердловском оперштабе по борьбе с инфекцией относительно инцидента в лагере "Красная горка" под Каменском-Уральским.

Лагерь "Звёздный" под Ниднижним Тагилом также откроется после деинфекции. Заболевшего выявили, когда у сотрудников брали тесты на ПЦР. Это позволило не допустить распространения заболевания. Круг контактных лиц уже определён.

Всего в регионе планируется открыть этим летом 1 110 оздоровительных организаций, в которых отдохнут более 173 тысяч детей. Школьные лагеря примут 112 тысяч человек, загородные – свыше 50 тысяч, санаторно-оздоровительные – 8 тысяч. Летняя кампани стартовала 1 июня.

Напомним, что суточная заболеваемость коронавирусом растёт в Свердловской области уже пять суток подряд. Накануне стало известно о 174 новых случаях.

Читайте также:

В Свердловской области 92 тысячи заболевших коронавирусом. Данные по городам.

Третья волна коронавируса в Свердловской области: последние новости к этому часу.