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23 июня 2021, 07:15

Большинство заболевших коронавирусом свердловчан проживают в 13 городах

Мужчина в маске на приёме

В Свердловской области вновь введут штрафы за отсутствие маски. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. 77,5% инфицированных проживают в 13 муниципалитетах.

В этих территориях выявлено более 1 000 переболевших или болеющих COVID-19. Среди них:

  • Екатеринбург (45 088 заразившихся с начала пандемии, или 3,5% населения),
  • Нижний Тагил (6707, 1,9%),
  • Первоуральск (3315, 2,2%),
  • Ревда (2 569, 4,2%),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2421),
  • Берёзовский (2231, 4,3%),
  • Верхняя Пышма (1 855, 3%),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1399),
  • Реж (1280, 3,3%),
  • Серов (1226, 1,2%),
  • Нижнесергинский район (1158),
  • Сухой Лог (1073, 3%),
  • Талицкий район (1070).

Накануне в Свердловской области выявили 175 новых случаев коронавируса, в том числе 75 - в Екатеринбурге. Суточная заболеваемость растёт в регионе шесть дней подряд. Общее число инфицированных свердловчан перевалило за 92 тысячи (2,1% жителей региона). Прививки от коронавируса поставили 12,1% свердловчан, или 524 866 человек.

С 15 по 22 июня на Средний Урал поступило 57,9 тысячи доз вакцины. К концу недели ожидается поставка 20,1 тысячи доз "Спутник V" и ещё 3240 доз "ЭпиВакКороны".

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