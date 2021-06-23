Большинство заболевших коронавирусом свердловчан проживают в 13 городах

В Свердловской области вновь введут штрафы за отсутствие маски. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. 77,5% инфицированных проживают в 13 муниципалитетах.

В этих территориях выявлено более 1 000 переболевших или болеющих COVID-19. Среди них:

Екатеринбург (45 088 заразившихся с начала пандемии, или 3,5% населения),

Нижний Тагил (6707, 1,9%),

Первоуральск (3315, 2,2%),

Ревда (2 569, 4,2%),

Каменск-Уральский и Каменский район (2421),

Берёзовский (2231, 4,3%),

Верхняя Пышма (1 855, 3%),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1399),

Реж (1280, 3,3%),

Серов (1226, 1,2%),

Нижнесергинский район (1158),

Сухой Лог (1073, 3%),

Талицкий район (1070).

Накануне в Свердловской области выявили 175 новых случаев коронавируса, в том числе 75 - в Екатеринбурге. Суточная заболеваемость растёт в регионе шесть дней подряд. Общее число инфицированных свердловчан перевалило за 92 тысячи (2,1% жителей региона). Прививки от коронавируса поставили 12,1% свердловчан, или 524 866 человек.

С 15 по 22 июня на Средний Урал поступило 57,9 тысячи доз вакцины. К концу недели ожидается поставка 20,1 тысячи доз "Спутник V" и ещё 3240 доз "ЭпиВакКороны".

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