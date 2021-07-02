Количество заболевших коронавирусом россиян увеличилось на 23 218

За день из российских больниц по выздоровлению выписались 18 197 человек. Фото: Галина Соловьёва.

На 2 июля в России подтверждено уже 5 561 360 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки инфекцию подхватили 23 218 жителей страны.

Традиционно, наибольшее число заболевших регистрируют в Москве - там за последние 24 часа выявили 6 893 новых пациента. В Московской области подтвердили 2 488 новых заболевших, а в Санкт-Петербурге - 1 671.

В то же время в Свердловской области, которая опустилась на 12-е место в списке субъектов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью, зарегистрировали 281 случай заражения.

За день из российских больниц по выздоровлению выписались 18 197 человек, суммарное число вылечившихся от ковида россиян составляет 5 035 518. При этом в стране за сутки зафиксировали 679 летальных случаев. Всего от коронавируса, вызванных им осложнений и последствий болезни скончались 136 565 россиян.

Напомним, вчера, 1 июля, сообщалось о 23 543 новых заболевших COVID-19 в России.

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