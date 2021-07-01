В официальную статистику попали ещё 23,5 тысячи россиян с коронавирусом

Под медицинским наблюдением остаются 813 826 человек. Фото: Павел Ворожцов

За сутки у 23 543 жителей России подтвердили коронавирус. Такое число заболевших выявляют впервые с 17 января. По официальным данным, общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 5 538 142.

В Москве выявили более 7000 новых ковид-пациентов (7 597). Более 1000 заразившихся зафиксировали также в Московской области (2663) и Санкт-Петербурге (1612). Свердловская область с 277 случаями коронавируса занимает 10-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели и выписались из больниц более 5 миллионов россиян, в том числе 16 928 - за последние сутки. Скончались почти 136 тысяч человек с подтверждённым диагнозом. За последние сутки стало известно о 672 летальных исходах.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 150,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 479 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 813 826 человек.

Накануне стало известно о 21 042 новых ковид-пациентах.

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