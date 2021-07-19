Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 60%

Масочный режим снимут только после выработки коллективного иммунитета к коронавируса и снижения заболеваемости. Фото: Галина Соловьёва

Коллективный иммунитет к COVID-19 в нашей стране достиг 60%. Теперь эксперты говорят, что необходимо привить 80% россиян для противостояния дельта-штамму или даже 90%.

"Мы достигли в целом по стране около 60%. Это не тот уровень, который позволяет выдохнуть. Это тот уровень, который позволяет управлять процессом", - заявил в эфире телеканала "Россия-1" директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян (цитата по ТАСС).

До этого федеральные и региональные власти заявяли о том, что ограничения начнут снимать после выработки коллективного иммунитета к коронавирусу (изначально называлась доля населения в 60%) и снижения заболеваемости. 60% - это 86,6 миллиона россиян. Они должны привиться или переболеть инфекцией.

COVID-19 c начала пандемии подхватали почти 6 миллионов жителей России (4,1%). Справились с болезнбю и уже выписались из больниц 5,3 миллиона граждан. 148,4 тысячи человек скончались.

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