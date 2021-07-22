После визита в Свердловскую область Михаил Мишустин поручил выделить 7,8 млрд региону

Основную часть средств получит Областная детская клиническая больница. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил выделить средства и реализовать инициативы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки на Средний Урал в дни проведения международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021.

Средства будут направлены на совершенствование социальной и образовательной инфраструктуры, снятие барьеров для развития промышленности, сообщили в пресс-службе Правительства РФ. Речь идёт о поддержке дорожного строительства в регионе, проектах развития в здравоохранении, создании кампуса для Уральского федерального университета.

Российским министерствам здравоохранения и финансов поручено до 13 августа подготовить проект решения кабмина о выделении 70 миллионов рублей на дооснащение Центральной городской клинической больницы №1 Екатеринбурга и о выделении 230 миллионов рублей на покупку оборудования для Областной детской клинической больницы.

Помимо этого Минздраву поручено заключить соглашение с региональными властями о проектировании и строительстве научно-исследовательского института охраны материнства. Это следует сделать до 1 октября.Кроме того, ведомствам дано поручение до 13 августа проработать вопрос о строительстве университетского кампуса.

Во время визита в Екатеринбург Михаил Мишустин ознакомился в ЦГКБ с проектом масштабного медицинского кластера в микрорайоне Академическом. Теперь же Минфин, Минздрав и Минэкономразвития должны предусмотреть в федеральном бюджете до 7,5 млрд рублей на его проектирование и строительство.

Всего Михаил Мишустин поручил выделить 7,8 млрд рублей региону на медицину.

Отметим, что ранее председатель правительства Михаил Мишустин распорядился направить федеральные средства на дорожные проекты в стране, в том числе на завершение строительства Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

Как писала «Областная газета», во время рабочего визита председателя Правительства РФ в Свердловскую область Евгений Куйвашев передал премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой исключить заброшенное здание больницы скорой помощи в парке «Зелёная роща» в Екатеринбурге из реестра объектов культурного наследия.

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