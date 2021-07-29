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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 июля 2021, 13:32

В Свердловской области новый антирекорд - 499 заболевших коронавирусом

Девушка в маске

В период роста заболеваемости люди стали активнее вакцинироваться. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале за последние 24 часа подтвердили 499 случаев заболевания коронавирусом. Это новый суточный максимум - уже второй за этот месяц.

За весь период коронавирусом в регионе заразились 106 402 человека. За минувшие сутки от COVID-19 скончался 21 свердловчанин. Это число остаётся на уровне антирекорда по смертности в регионе. Суммарно от коронавируса в Свердловской области скончалось 4 315 человек.

Состояние 828 госпитализированных оценивается как тяжёлое. За сутки из больниц выписали 455 свердловчан. Общее число выздоровевших достигло 98 908 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+100), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сухого Лога, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Ранее в регионе выявили 495 заболевших коронавирусом. Напомним, это число - предыдущий суточный максимум. Первый раз такое количество заражённых выявили 22 июля. 

Добавим, на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 1 августа можно ознакомиться здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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