Из-за лесного пожара эвакуировали 150 пациентов ковидного госпиталя в Первоуральске

Всего из госпиталя эвакуировали 150 человек. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжают полыхать лесные пожары. Из-за угрозы задымления эвакуировали пациентов госпиталя в Первоуральском (микрорайон Динас), где лежат заболевшие коронавирусом.

Из больницы эвакуировали 150 человек. Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

"Пациентов, чьё состояние позволяло - отправили по домам, их лечение и самочувствие контролируют участковые терапевты. Остальных эвакуировали в первоуральский госпиталь на Металлургов 3-а, а также в больницы Ревды и Екатеринбурга", - рассказал пресс-секретарь министерства Константин Шестаков.

В эвакуации были задействованы бригады скорой помощи и службы медицины катастроф. Если ситуация останется стабильной, то госпиталь возобновит работу уже завтра, 27 августа.

Напомним, один из самых крупных пожаров под Первоуральском удалось локализовать. По данным департамента информполитики области, на территории Первоуральского ГО площадь пожаров составляет 760,9 га леса, в соседнем Ревдинском городском округе - 235,2 га.

Также накануне днём природный пожар произошёл недалеко от деревни Хомутовка. В целях безопасности граждан спасателям пришлось эвакуировать 56 жителей садового товарищества №82, расположенного вблизи места возгорания, а также детей и сотрудников санаторно-оздоровительного лагеря на базе санатория профилактория "Лесная сказка". Сейчас прокуратура проводит проверку.

Подробности о пожарах на территории региона читайте в материале "Как на самом деле тушат пожары в лесах Свердловской области?"