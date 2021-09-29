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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 сентября 2021, 14:04

За сутки от коронавируса скончались 857 россиян - это абсолютный суточный максимум

реанимация

Суточный антирекорд по смертности от COVID-19 фиксируют в стране уже второй день подряд. Фото: Галина Соловьёва.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 22 430 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом количество жертв инфекции увеличилось на 857 - это абсолютный суточный максимум за всё время пандемии в стране.

Нарастающими темпами в стране зафиксировано 7 487 138 случаев заболевания ковидом. Общее число жертв опасной болезни достигло 206 388.

Отметим, что суточный антирекорд по смертности от COVID-19 фиксируют в стране уже второй день подряд - вчера сообщалось о 852 летальных исходах. При этом в Свердловской области сегодня также установлен максимум по смертности - 41 пациент.

По данным федерального оперштаба по борьбе с корнавирусом, в Москве за день выявили 3 004 новых пациента с ковидом, а в Санкт-Петербурге - 1 933 пациента. В Свердловской области, которая находится на 7-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, подтвердили ещё 522 случая ковида.

При этом из больниц за сутки по выздоровлению выписались 18 456 россиян. Общее число выздоровевших достигло 6 653 941 человек.

Напомним, сутками ранее в России выявили 21 559 случаев заражения коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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