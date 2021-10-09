В Свердловской области за сутки выявили 551 случай коронавируса

Свердловская область готовится к введению бесковидных зон. Фото: Галина Соловьёва

Свердловская область обновила сразу два рекорда - по суточному приросту заболевших COVID-19 и скончавшихся. По данным на 9 октября выявлен ещё 551 случай коронавируса, зафиксирована смерть ещё 48 человек с подтверждённым диагнозом.

Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 143 763.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 132 тысяч свердловчан. На лечении, по данным свердловского оперштаба, находятся около 5 тысяч ковид-пациентов. Состояние 929 госпитализированных оценивается как тяжёлое. Скончались 6 687 свердловчан с подтверждённым COVID-19.

Рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 в Свердловской области до этого был обновлён накануне, когда стало известно о 546 новых случаях, а по смертности - 3 октября (46 летальных исходов).

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+165), Алапаевска, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Рефтинского городского округа, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Верхней Синячихи, Нижнесергинского района, Полевского, Режа, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сысерти, Талицкого, Тугулымского, Туринского, Шалинскго городских округов.

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