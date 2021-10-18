Россия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки

Под медицинским наблюдением остаются 1 674 690 человек. Фото: Павел Ворожцов

За сутки в России выявили 34 325 случаев заражения коронавирусом. Это рекордное число с начала пандемии. Общее число инфицированных с начала пандемии россиян перевалило за 8 миллионов.

В Москве за последние сутки в официальную статистику попали 6 823 человека. Свердловская область с 596 случаями коронавируса занимает десятую строчку.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 7 миллионов россиян. Скончались 224,3 тысячи жителей страны, в том числе 998 - за последние сутки.

Накануне коронавирус в России выявили у рекордного числа жителей - 34 303 человек. Более 30 тысяч заболевших за сутки было выявлено 14 октября. 16 октября впервые с начала пандемии за сутки умерли более 1 000 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 201,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 551 тысяча - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 674 690 человек.

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