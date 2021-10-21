В России выявлено 36 339 случаев COVID-19 за сутки - это на 2 тысячи больше предыдущего антирекорда

Всего в России зарегистрировано 8 131 164 случая заражения COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В России новый максимум по суточной заболеваемости коронавирусом - 36 339 новых пациентов. Предыдущий рекорд был зафиксирован 18 октября. Тогда федеральный оперштаб зафиксировал 34 325 случаев заболевания ковидом.

В Москве за минувшие 24 часа подтвердили 7 897 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 3 280, а в Свердловской области, которая находится на 10-й строчке в списке регионов России с наибольшей суточной заболеваемостью, - 610. К слову, для региона это также является новым антирекордом.

Всего в России зарегистрировано 8 131 164 случая заражения COVID-19.

Из больниц по выздоровлению выписались ещё 25 895 россиян, а общее число победивших коронавирус людей в стране составляет на сегодня 7 091 607. При этом число умерших пациентов выросло за сутки на 1 036, что также является максимумом за всё время пандемии. Предыдущий максимум был установлен вчера - 1 028 смертей. В общей сложности COVID-19 унёс жизни 227 389 россиян.

Напомним, днём ранее в России выявили 34 073 случая заражения коронавирусом.

В среду, 20 октября во время совещания с членами правительства Президент России Владимир Путин поддержал предложения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по введению на территории всей страны нерабочих дней, а чуть позже глава государства подписал соответствующий указ.