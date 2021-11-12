В Екатеринбурге выявили почти 65 тысяч случаев коронавируса: данные по городам

В столице Урала болеют или переболели COVID-19 4,3% населения. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге зарегистрировано почти 65 тысяч случаев. На город прихдоится 39% от числа всех заразившихся в регионе.

В столице Урала болеют или переболели COVID-19 4,3% населения. Вакцинацию, по данным мэрии столицы Уралы, около 52% взрослого населения.

Добавим, что Екатеринбург открывает топ-7 свердловских городов по числу заразившихся с начала пандемии. На семёрку гордов-лидеров (кроме столицы Урала, это Нижний Тагил (13 345), Первоуральск (8 145), Каменск-Уральский и Каменский район (5 785), Ревда (5 755), Берёзовский (4 293), Реж (4 292) суммарно приходится 64% случаев коронавируса в регионе.

Всего на Среднем Урале зафиксировано уже 165 405 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки в официальную статистику по COVID-19 попал 731 человек.

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